Nationale Loterij vroeg zelf voor verbod op gokreclame

Het voorstel van justitieminister Van Quickenborne om gokreclame te verbieden, was een eis van de Nationale Loterij. In ruil ging de Loterij akkoord om 30 miljoen extra te betalen aan de staat. Dat schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag op basis van een brief aan de regering die de krant kon inkijken.

Voor het einde van het jaar moet alle gokreclame aan banden worden gelegd. Slogans van gokkantoren op truitjes van voetbalspelers mogen nog tot 2025. Tenminste, dat voorstel legde Vincent Van Quickenborne (Open Vld) begin vorige maand op tafel en leidde de afgelopen weken tot een rel binnen zijn eigen regering.

Uit een brief van Jannie Haek, de baas van de Nationale Loterij, gericht aan de regering, blijkt nu dat het voorstel uit de koker komt van de Loterij zelf. Haek legde de maatregel als eis op tafel in ruil voor een verhoging van de monopolierente. Dat is een bedrag dat de Loterij jaarlijks moet betalen omdat ze als enige in dit land loterijen mag organiseren. Haek stemde in met een verhoging van 30 miljoen euro, op voorwaarde dat de regering de reclame van de concurrentie, de gokbedrijven, aan banden legde. Zo wordt het monopolie van de Loterij versterkt.

Van Quickenborne ontkent aan Het Laatste Nieuws dat de brief van Haek meespeelde in zijn beslissing.