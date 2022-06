Sterke Isaac Kimeli wint 5.000 meter met sprekend gemak in Duitse Hillesheim

Vorige week liep Kimeli in het Franse Montreuil al een supertijd van 13:04.72 op de 5.000 meter. Hij plaatste zich daarmee voor het WK atletiek in Eugene in juli en het EK in München in augustus. Vrijdag kwam hij in Hillesheim in een tragere reeks terecht, maar met een sterk eindschot onderstreepte hij wel nog eens zijn goede vorm. Hij haalde het voor de Keniaan Vincent Kiprotich Kibet, die op 94 honderdsten eindigde.

Op zaterdag 18 juni loopt Kimeli een derde 5.000 meter tijdens de Diamond League in Parijs. Daarna vertrekt hij op hoogtestage tot het WK in Eugene.