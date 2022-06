Longo Borghini wint op Black Mountain, Brown behoudt geel in Women’s Tour

De Italiaanse wielrenster Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) heeft vrijdag de vijfde etappe gewonnen van de Women’s Tour, een Britse zesdaagse rittenkoers voor de WorldTour. Ze was aan de aankomst bovenop Black Mountain de snelste van vijf koploopsters, met daarbij ook de Australische Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope), die dankzij een derde plek nipt haar leiderstrui behoudt.

In de koninginnenetappe van 106 kilometer tussen het Pembrey Country Park en de Black Mountain zat het venijn helemaal aan het eind, met de slotbeklimming van ruim zeven kilometer. In de heuvelachtige aanloop daarnaartoe ontstond een gevaarlijke vlucht van twaalf rensters, met daarbij onder meer Ellen van Dijk, Thalita de Jong, Christine Majerus en de Belgische Shari Bossuyt.

Twintig kilometer voor de finish zat het avontuur van de vluchters er echter weer op, en toen werd duidelijk dat de beslissing zou vallen op de Black Mountain. Werelduurrecordhoudster Van Dijk bereidde daar een aanval van ploeggenote Elisa Longo Borghini voor, maar de wind bleek uit de verkeerde hoek te blazen om voor grote verschillen te zorgen. In een sprint van vijf koploopsters haalde Longo Borghini het uiteindelijk toch, voor de Poolse Kasia Niewiadoma en de Australische Grace Brown.

In het klassement hebben Brown en Longo Borghini nu exact dezelfde tijd, maar de Australische blijft in het geel. Niewiadoma is derde op 0:02. De achtste editie van de Women’s Tour eindigt zaterdag met een sprinterskans van 142 kilometer tussen Chipping Norton en Oxford.