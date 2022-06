Serge Spooren en Edel Robyns verkozen tot Speler en Speelster van het Jaar

Het handbalgala in het Cultureel Centrum in Hasselt zette definitief een punt achter het seizoen 2021-2022. In elf verschillende categorieën werden prijzen verdeeld, maar de belangrijkste waren voor Serge Spooren (Achilles Bocholt) en Edel Robyns (Initia Hasselt). Zij kroonden zich tot Speler en Speelster van het Jaar.

Voor beide laureaten was het geen primeur. Spooren ging in 2019 en 2020 al met de trofee aan de haal, Robyns was in 2019 de beste. Spooren won met Sezoens Achilles Bocholt de Belgische beker en speelde de finale om de Belgische titel en de BENE-League. Hij totaliseerde na twee stemrondes 581 punten en haalde het daarmee voor Yves Vancosen (Visé, 344 punten) en teamgenoot Jeroen De Beule (271 punten). “Natuurlijk ben ik blij met deze trofee”, vertelt Spooren. “De bekroning van een goed, maar helaas minder succesrijk seizoen. We speelden drie finales, maar wonnen er slechts één. Met deze prijs vind ik waarschijnlijk toch de nodige motivatie om er weer een seizoen vol tegenaan te gaan en hopelijk weer wat trofeeën terug naar Bocholt te brengen.”

Serge Spooren. — © Serge Minten

Edel Robyns ging met 334 punten Sara Marteleur (Sint-Truiden, 288 punten) en zus Sam Robyns (287 punten) vooraf. De bekerwinst met Initia Hasselt was voor Robyns het hoogtepunt van het seizoen. Met de verkiezing tot Speelster van het Jaar zet ze na 24 seizoenen een punt achter haar carrière. “Niet dat ik het spelletje beu ben, maar dit seizoen werd ik te vaak geconfronteerd met blessures”, aldus Robyns. “Tijd dus om af te haken. Het is mooi geweest, tijd voor andere dingen.”

Edel Robyns. — © Serge Minten

Dubbelslag

Robyns en Spooren sloegen een dubbelslag, want eerder op de avond mochten ze ook al het podium betreden om de persprijs in ontvangst te nemen. Spooren haalde het in deze categorie met ruim verschil van ploegmaat Yannick Glorieux. Kevin Siraut (Tongeren) en Bartosz Kedziora (Visé) deelden de derde plaats. Bij de vrouwen moest Robyns de prijs delen met cirkelspeelster Diane Houben van Visé. Loes Vandewal (Visé) strandde op de derde plaats.

Naast die verschillende individuele prijzen kregen trainer Alex Jacobs en secretaris Henri Bleus van Herstal een lifetime achievement award en werd er ruim aandacht besteed aan het jeugdhandbal en aan de historische kwalificatie van de Red Wolves voor het WK van 2023 in Zweden en Polen.

Alex Jacobs (derde van links) kreeg een lifetime achievement award. — © Serge Minten

Meteen prijs voor Sarina Leenen

Achilles Bocholt (mannen) en Initia Hasselt (vrouwen) trokken in de beker van België aan het langste eind. In de nationale competities heeft Limburg geen kampioenen. HC Visé (BENE-league play-offs), Femina Visé (eerste nationale vrouwen), Eupen (eerste nationale mannen), Kraainem (tweede nationale mannen) en Sprimont (tweede nationale vrouwen) waren daar aan het feest.

Trainer van het Jaar Bart Lenders (Achilles Bocholt). — © Serge Minten

Wat individuele prijzen betreft is het wel Limburg boven. Naast Spooren en Robyns werden Bart Lenders (Achilles Bocholt) en Sarina Leenen (Initia Hasselt) uitgeroepen tot beste trainers. Lenders mocht deze trofee voor de vijfde keer in ontvangst nemen en hield nog maar eens Korneel Douven, die HC Visé naar een eerste nationale titel loodste, achter zich. In haar eerste jaar als trainster pakte Sarina Leenen, die ook al twee keer uitgeroepen werd tot beste speelster, met Initia de beker van België. Een prestatie die haar veel punten opleverde in de tweede stemronde.

Trainster van het Jaar Sarina Leenen. — © Serge Minten

Clem Leroy (Bocholt) en Edith Cochici (Hasselt) mochten als beste keeper en keepster het podium op.

Tenslotte kreeg ook Marie Goddet (Bilzen) de trofee voor beste ligaspeelster.

De trofeeën voor beste scheidsrechtersduo en ligaspeler waren niet voor Limburgers. Daar trokken respectievelijk Stephane Cappa - Eric Schreder en Eric Smeijers aan het langste eind.(ik)

Speler van het Jaar

1. Serge Spooren (Bocholt) 581 punten

2. Yves Vancosen (Visé) 344 punten

3. Jeroen De Beule (Bocholt) 271 punten

Speelster van het Jaar

1. Edel Robyns (Initia Hasselt) 334 punten

2. Sara Marteleur (Sint-Truiden) 288 punten

3. Sam Robyns (Initia Hasselt) 287 punten

Keeper van het Jaar

1. Clem Leroy (Bocholt) 582 punten

2. Nicholas Plessers (Visé) 515 punten

3. Arthur Vanhove (Tongeren) 392 punten

Doelman van het Jaar Clem Leroy (Bocholt). — © Serge Minten

Keepster van het Jaar

1. Edith Cochici (Initia Hasselt) 723 punten

2. Katrijn Antonissen (Uilenspiegel) 386 punten

3. Laura Govaerts (Uilenspiegel) 352 punten

Trainer van het Jaar (mannen)

1. Bart Lenders (Bocholt) 969 punten

2. Korneel Douven (Visé) 867 punten

3. Bjorn Timmermans (Pelt) 448 punten

Trainer van het Jaar (vrouwen)

1. Sarina Leenen (Initia Hasselt) 723 punten

2. Werner Roef (Visé) 597 punten

3. Richard Curfs (Sint-Truiden) 475 punten

Eric Smeijers (Atomix). — © Serge Minten

Liga-speler van het jaar

1. Eric Smeijers (Atomix) 46 punten

2. Wolf Debondt (Lokeren 32 punten

3. Stijn Heeren (Hasselt 28 punten

Liga-speelster van het jaar

1. Marie Goddet (Bilzen) 35 punten

2. Clarisse Mannechez (Izegem 34 punten

3. Marijn Peeters (Bilzen) 32 punten

Marie Goddet (Bilzen). — © Serge Minten

Scheidsrechterduo van het jaar

1. Cappa-Schreder 839 punten

2. Steenwinckels-Steenwinckels 601 punten

3. Martens-Schols 522 punten

Persprijs mannen

1. Serge Spooren 28 punten

2. Yannick Glorieux 9 punten

3. Kevin Siraut 4 punten

3. Bartosz Kedziora 4 punten

Persprijs vrouwen

1. Edel Robyns 17 punten

1. Diane Houben 17 punten

3. Loes Vandewal 9 punten

Lifetime achievement awards

Vlaams Handbalverbond: Alex Jacobs (ex-trainer Sasja en nationale ploeg)

Ligue Francophone: Henri Bleus (secretaris HC Herstal)