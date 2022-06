Kopzorgen voor Frankrijk: Les Bleus spelen gelijk (1-1) in Oostenrijk en blijven achter met magere 2 op 9

Wat nu, Frankrijk? Les Bleus speelden vrijdagavond 1-1 gelijk in Oostenrijk. En zeggen dat het nog slechter had kunnen aflopen. Voor de ploeg van Didier Deschamps is het al het derde puntenverlies op rij in deze Nations League-campagne.

Frankrijk begon ondernemend in het Ernst Happel-stadion, alleen slaagden de bezoekers er niet in om hun kansen te verzilveren én vergaten ze hun sterke start door te trekken. De Oostenrijkers knokten zich beter in de match en tien minuten voor rust kreeg Frankrijk het deksel op de neus. Na een knappe aanval stuurde Arnautovic Laimer het straatje in op rechts. Weimann kon zijn gemeten voorzet in één tijd voorbij Lloris trappen.

Frankrijk besefte dat er iets moest gebeuren en kwam met hernieuwde moed de kleedkamer uit. Vijf minuten na rust resulteerde dat bijna in de gelijkmaker. Een vluchtschot van Benzema landde maar net naast de Oostenrijkse goal. In de eerste helft was het ook al de spits van Real Madrid die het dichtst bij een Frans doelpunt kwam.

De druk van de bezoekers bleef toenemen. Pavard probeerde het met een schot vanop grote afstand, dat met de vuisten gered werd door Pentz. En Coman besloot na een goeie kap te wild over. Met nog een halfuur te gaan, waren de drie punten nog steeds voor de thuisploeg.

Didier Deschamps voelde dat de tijd begon te dringen en haalde op het uur met Kylian Mbappé zijn geheime wapen van de bank. Een wissel die uiteindelijk pas acht minuten voor tijd rendeerde. Na een goeie kaats van Mbappé stuurde Nkunku zijn collega-spurtbom de diepte in. Mbappé gaf de Oostenrijkse verdedigers het nakijken en trapte de gelijkmaker voorbij Pentz. Drie minuten later kwam de PSG-spits ook nog dicht bij de 1-2, maar die strandde op de lat. 1-1 werd zo de eindscore.

Het gelijkspel tegen Oostenrijk is al het derde puntenverlies voor Frankrijk in evenveel Nations League-wedstrijden. Vorige week verloren Les Bleus in eigen huis met 1-2 van Denemarken. En ook in Kroatië (1-1) konden de Fransen maandag niet winnen. Kopzorgen voor Didier Deschamps met het oog op Qatar.