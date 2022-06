Standard heeft zijn droomcoach beet: Rouches vinden akkoord met Noor Ronny Deila

Het geduld van de Standard-fans werd de voorbije weken danig op de proef gesteld, maar een paar dagen voor de start van de voorbereiding - maandag worden de spelers opnieuw op de Académie verwacht voor hun medische en fysieke tests - begint de Luikse puzzel stilaan vorm te krijgen. Na een gesprek met Don Dransfield, de overkoepelende CEO van het internationale clubnetwerk van 777 Partners, werd Pierre Locht op donderdag bevestigd in zijn rol als CEO van Standard. Een duidelijk signaal dat de nieuwe Amerikaanse eigenaars voor lokale verankering kiezen in het management van de club. Eerder rekruteerde 777 Partners ook al twee Luikenaars voor de vacante posities van financieel directeur (Giacomo Angelini) en juridisch adviseur (Alexandre Lousberg).

Net voor voorbereiding

Ook in de lange, moeilijke zoektocht naar een nieuwe trainer is er nu witte rook. Standard trok al weken aan de mouw van Ronny Deila, die nog één jaar onder contract ligt bij New York City FC, en heeft nu een akkoord gevonden met de 46-jarige Noor. Het dossier sleepte de voorbije weken aan door de stugge houding van de City Football Group (CFG, eigenaar van New York City FC), die met Don Dransfield en Fergal Harkin al twee van hun topkaderleden zagen vertrekken richting hun nieuwe concurrent 777 Partners. Harkin, de nieuwe sportief directeur van Standard, kan daardoor pas vanaf augustus officieel aan de slag in Luik omdat hij door CFG aan zijn opzegtermijn wordt gehouden. Ook Deila kreeg aanvankelijk geen vrije baan, maar krijgt nu toch zijn zin. De Noor gaf eerder al aan dat hij koste wat kost de overstap naar Standard wou maken. Net op tijd voor de start van de voorbereiding op maandag heeft Standard dus een nieuwe trainer. De Noorse coach zou met Efraín Juárez, een voormalig Mexicaans international, ook zijn vaste assistent meebrengen vanuit New York. Woensdag leiden zij de eerste veldtraining van het nieuwe seizoen.

Strippend na titel

Met de komst van Deila haalt Standard een coach met mooie adelbrieven naar Luik. Deila pakte in Europa al titels met het Noorse Strømsgodset (2013) en het Schotse Celtic (2015 en 2016) en won vorig jaar ook het Amerikaans kampioenschap (MLS) met New York City FC. Ook dit seizoen staat hij met New York aan de leiding van de Eastern Conferce in de MLS. De Noor werd in het verleden vaak bestempeld als de Scandinavische versie van Jurgen Klopp omwille van zijn energieke, aanvallende spelstijl en zijn uitbundige manier van vieren met het publiek. Zo introduceerde hij bij Celtic de ‘Ronny Roar' als vast ritueel na een overwinning en stripte hij vorig jaar nog tot zijn ondergoed na het winnen van de MLS Cup. Een stevige stijlbreuk in vergelijking met zijn eerder stoïcijnse voorganger Luka Elsner, maar wel een persoonlijkheid die kan aanslaan bij het vurige Luikse publiek.