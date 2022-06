Bebloede man rent Hasseltse nachtwinkel in en zegt dat iemand hem met mes aanviel, politie pakt verdachte op

Het bijzonder bijstandsteam SAU-TIG arresteerde vrijdagavond de verdachte van een mesaanval in Hasselt. Het slachtoffer was even daarvoor gevlucht tot bij de nachtwinkel waar hij alarm kon slaan. De man is gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

Vrijdagavond was er tumult ontstaan op de Koningin Astridlaan in Hasselt. Niet ver van de kleine ring ligt een nachtwinkel. Daar stormde een man helemaal bebloed binnen. Hij verklaarde dat hij gevlucht was tijdens een ernstige schermutseling. Volgens het slachtoffer had iemand hem met een mes aangevallen.

Inval in appartement

Vanuit de nachtwinkel zouden dan de hulpdiensten gebeld zijn. Terwijl een ambulance ter plaatse kwam om de bebloede man te verzorgen, rukte ook de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) uit. Zij kregen vrij snel een verdachte in het vizier. Die zou zich enkele gebouwen verder in een appartement schuilhouden. Om hem te kunnen arresteren, werd het SAU-TIG ingeschakeld. Dat is een team van speciaal opgeleide politiemensen die ingezet worden bij interventies die een bijzonder risico met zich kunnen meebrengen. Dat kan gaan van bijstand leveren tijdens huiszoekingen tot het overbrengen van gevaarlijke gevangenen of het uitvoeren van gevaarlijke arrestaties. Omdat de verdachte mogelijk gewapend zou zijn, werd dus geen risico genomen.

De leden van het SAU-TIG vielen de flat binnen en konden de verdachte arresteren. Hij werd in de boeien geslagen en meegenomen naar het politiecommissariaat voor een verhoor. De precieze omstandigheden zijn nog niet gekend en worden verder onderzocht door politie LRH.

Het slachtoffer raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Er is geen sprake van levensgevaar. (ppn)