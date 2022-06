Justin Bieber is half verlamd in het gezicht en deelt video met fans: “Mijn hart breekt”

Het gezicht van de Canadese popster Justin Bieber (28) is half verlamd. Dat meldt de zanger zelf op Instagram. Enkele dagen geleden had hij al aangekondigd dat hij enkele concerten moest schrappen omwille van “ziekte.”

Bieber liet enkele dagen geleden verstaan dat hij verschillende concerten moest annuleren door een “niet-covid gerelateerde ziekte.” Daarover gaf hij vrijdag meer uitleg op zijn Instagramaccount. De zanger legde in een korte video uit dat hij lijdt aan het Ramsay Hunt-syndroom en dat zijn gezicht daardoor half verlamd is.

Hij verklaarde dat hij last heeft van gordelroos en wanneer dat optreedt in het gelaat, dat kan leiden tot de verlamming van de gezichtsspieren, ook wel het Ramsay Hunt-syndroom genoemd. “Zoals jullie waarschijnlijk aan mijn gezicht kunnen zien: ik heb het syndroom van Ramsay Hunt, een virus dat de zenuwen in mijn oor en mijn gezicht aantast, waardoor mijn gezicht verlamd is”, zei hij. Bieber zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om beter te worden, maar de ziekte wordt enkel erger.

In de video toont de zanger dat hij slechts met één oog kan knipperen en dat hij enkel kan glimlachen met één kant van zijn mond. “Mijn hart breekt dat ik deze komende shows zal moeten uitstellen. Aan al mijn mensen: ik hou zo veel van jullie en ik ga rusten en beter worden.”

(sgg)