Jasper De Buyst (28) maakt zondag zijn rentree in de Elfstedenronde en daar is ook Caleb Ewan maar wat blij mee. De locomotief van de Australiër verliet midden april de Ronde van Turkije met een viervoudige sleutelbeenbreuk en pas later ontdekten dokters dat ook zijn heupkom gebroken was. Twee maanden later stapt hij alweer in competitie met goede hoop om straks ook de Tour te halen.