Het Franse openbaar ministerie eist levenslang voor Salah Abdeslam, de hoofdverdachte van de aanslagen in Parijs op 13 november 2015, waarbij 130 mensen om het leven kwamen. In het najaar volgt in ons land ook nog een proces voor de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het Brusselse metrostation Maalbeek.