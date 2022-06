Roberto Martinez zet Koen Casteels in doel tegen Wales: “Voor de rest zal ik vier of vijf wissels doorvoeren”

Wie zaterdagavond al zeker op een basisplaats mag rekenen, is Wolfsburg-keeper Koen Casteels. “Hij zal in doel starten”, wist Roberto Martinez te vertellen. Of Leandro Trossard na zijn sterke invalbeurt tegen Polen in de basis start, wilde de bondscoach niet gezegd hebben. “Dat zullen we zien. Ik zal weer vier of vijf veranderingen doorvoeren. Ik kijk niet alleen naar het scoren van de doelpunten, maar ik kan er niet omheen dat hij enorm gegroeid is bij Brighton. Ik vind hem een uitstekende speler maar dat betekent niet dat hij zal starten.”. Er was ook minder nieuws over een paar Duivels: “Lukaku is niet meegekomen. De Ketelaere is twijfelachtig, Mertens en Onana zijn niet speelklaar.”

Martinez benadrukte ook dat Wales geen hapklare brok zal worden. “De wedstrijden tegen Wales zijn altijd moeilijk. Maar het is een moeilijke tegenstander voor iedereen. Kijk de wedstrijd tegen Nederland (die Oranje met 1-2 won, red.). Ze geven nooit op, ze zijn enorm competitief. Dat heeft niets met België te maken. Ze verloren tegen Nederland maar voordien was het héél lang geleden dat ze nog eens thuis verloren.”

© BELGA

Meunier: “Het was bij momenten amateuristisch tegen Nederland”

Na de bondscoach was het aan Thomas Meunier om de pers te woord te staan. De rechtsback van Dortmund had mooie woorden over voor een paar jonge Duivels. “Veel jongeren maken een goede indruk om te spelen tegen Wales. Spijtig dat Onana geblesseerd is maar Theate kan zeker beginnen. Ik moet zeggen dat het niveau van de jongeren hoog is. Ik ben optimistisch voor de toekomst.”

Meunier kwam ook nog eens terug op de blamage tegen Nederland. “De kritiek na Nederland was hard maar terecht want we hebben niet goed gespeeld. Op sommige momenten was het zelfs amateuristisch. Maar tegen Polen, toch ook een WK-deelnemer, hebben we het goed gedaan.”

Tot slot trad Meunier ook Kevin De Bruyne bij, die onlangs nog de overvolle kalender hekelde. “De Nations League, ik ben er nooit fan van geweest”, aldus Meunier. “Dat is niet veranderd. Het brengt geld op, daarom doen we het. Iemand die een heel seizoen speelt, heeft niet veel zin in vier matchen na het seizoen. Mentaal en fysiek is dat uitputtend, dat wordt onderschat. Het is hier altijd plus, plus, plus,... In de Verenigde Staten worden de spelers veel meer betrokken in het opstellen van het programma. Dat zou hier ook moeten gebeuren.”