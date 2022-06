Wereldkampioene Nina Sterckx tilt meer dan twee keer haar eigen gewicht: “Vaak dagen mensen mij uit om te armworstelen. Niet doen”

Net zo frèle en zo sterk als Asterix met toverdrank is gewichtheffer Nina Sterckx (19). Twee weken geleden stak ze op het EK nog 111 kilogram in de lucht, meer dan twee keer haar eigen­ lichaamsgewicht. Kijk goed naar de foto bij dit interview en onthoud: “Gewichtheffen is geen sport voor zware mannen. Die misconceptie wil ik uit de wereld helpen.”