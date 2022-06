Radja Nainggolan volgt Rode Duivels nog steeds op de voet: “Martinez is gene slechte mens, maar zijn uitleg was gewoon om te lachen”

Zonder het te beseffen maakte hij zes jaar geleden tegen Wales zijn laatste goal als Rode Duivel. Vandaag volgt Radja Nainggolan (34) zijn voormalige collega’s vanuit de zetel. Goed nieuws: over het WK is ‘Il Ninja’ hoopvol – “Ik zie flitskes van dén Hazard” –, over wat daarna komt iets minder. “Tien spelers vinden die het nog eens vijftien jaar zo goed gaan doen: dat wordt gene simpele.”