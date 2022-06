Jens Schuermans vijfde in shorttrack op openingsdag wereldbeker Leogang

De Zwitser Mathias Flückiger en de Française Loana Lecomte hebben tijdens de eerste dag van de wereldbekermanche mountainbike in het Oostenrijkse Leogang de shorttrackwedstrijden over 20 minuten gewonnen. Jens Schuermans deed het goed met een vijfde plaats.

Na enkele weken pauze ging de Wereldbeker MTB verder in het Oostenrijkse Leogang, waar de regen duidelijk zijn impact had op het parcours. Enkele zware modderpassages zorgden voor veel grotere verschillen in de shorttrackwedstrijden dan in de vorige wereldbekermanches in het Duitse Albstadt en het Tsjechische Nove Mesto.

In de mannenwedstrijd haalde Zwitsers kampioen Mathias Flückiger het solo met elf seconden voorsprong. Jens Schuermans, traditioneel goed in de shorttrack, streed volop mee voor de tweede plaats, maar bekocht in de slotronde een tempoversnelling. De Maasmechelaar, die maandag nog meereed in de Ronde van Limburg, finishte toch nog als vijfde, na Flückiger, de Roemeen Vlad Dascalu, de Zwitser Vital Albin en de Braziliaan Henrique Avancini. De tweede Belg, Pierre de Froidmont, werd vijftiende.

© BELGA

Bij de vrouwen ging wereldbekerleidster Rebecca McConnell meteen naar de kop, maar de Australische had geen antwoord op een aanval van Loana Lecomte. De jonge Française haalde het solo met negen seconden voorsprong op de Nederlandse Anne Terpstra. De Deense Caroline Bohé werd derde op 0:19. De enige Belgische, nationaal kampioene Emeline Detilleux, finishte als 33e. Githa Michiels ging door de gevolgen van een appendixoperatie eerder dit seizoen niet van start.

Zaterdag worden in Leogang de finalewedstrijden in de downhill afgewerkt. Zondag vinden op de olympische afstand, de crosscountry, de wedstrijden voor de elite en U23-renners plaats, zowel bij de vrouwen als de mannen. Tom Pidcock en Mathieu van der Poel zijn niet naar Leogang afgereisd.