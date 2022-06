Zolder

Het aantal yogastudio’s is de afgelopen 10 jaar verdubbeld in ons land. De Limburgse Paula Nève-Bout die al in 1983 een yogacentrum oprichtte, is één van de pioniers. “In een kaarshouding denk je niet: straks moet ik dat telefoontje nog doen”, zegt Paula’s dochter Hade die haar moeders levenswerk verderzet.