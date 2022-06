Marc Hirschi wint in zijn thuisland de GP Kanton Aargau

“Het nieuwe parcours is veel zwaarder”, klonk het bij Hirschi aan de finish. “De finale was erg hectisch, want er reed iemand van AG2R Citroën lange tijd op kop. Op de laatste klim ging het heel hard maar ik kon op pure kracht erbij blijven. Daarna kon ik het gat dichten met drie man die waren weggereden. Dat was erg zwaar.”

Top vijf:

1 Marc Hirschi (UAE Team Emirates)

2 Maximilian Schachmann (BORA - hansgrohe)

3 Andreas Kron (Lotto Soudal)

4 Lorenzo Rota (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux)

5 Georg Zimmermann (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux)