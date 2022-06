Shelby Rogers houdt Kirsten Flipkens uit halve finales WTA Rosmalen

Flipkens verloor in de kwartfinales tegen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 42) in drie sets: 3-6, 6-1 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 15 minuten. Na een sterke eerste set brak de veer bij Flipkens in de tweede set. In de derde set bood ze meer weerwerk maar dat was onvoldoende om Rogers van de zege te houden.

Rogers treft in de halve finales topreekshoofd Aryna Sabalenka (WTA 6). De Wit-Russin versloeg eerder vrijdag in de kwartfinales Alison Van Uytvanck (WTA 46) in drie sets (6-3, 3-6 en 7-6 (7/5)).

Flipkens nam in Nederland ook deel aan het dubbelspel, aan de zijde van Alison Van Uytvanck. De Belgische tandem verloor in de eerste ronde van de Chileense Alexa Guarachi en Amerikaanse Shelby Rogers, vandaag/vrijdag opnieuw de tegenstandster van ‘Flipper’ in de kwartfinales van het enkelspel, in twee sets (6-4 en 7-5).

De 36-jarige Flipkens bereidde zich in Rosmalen voor op Wimbledon (27 juni - 10 juli), haar laatste toernooi in het enkelspel.