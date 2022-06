Een onbekende pleegde vrijdag een inbraak in een wagen die geparkeerd stond op de parking bij het kerkhof in de Grevenbroekstraat in Achel. De dader sloeg een raampje in en stal een handtas. het feit werd om 11.50 uur gemeld. De politie onderzoekt de zaak. Het is niet de eerste keer dat op deze locatie ingebroken wordt in geparkeerde auto’s. ppn