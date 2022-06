Drie Hagelandse locaties net buiten Limburg waar u renners kunt spotten

1. De kasseiklim

Het epicentrum van Dwars door de Hageland is de Citadel van Diest, die viermaal boven op de slotklim wacht. Die slotklim, de Allerheiligenberg, is een klim van 500 meter over kasseien. De gemiddelde stijging bedraagt 5,1%, op het steilste stuk (na 300m, nvdr.) knikt de bestrating 9% omhoog. Is de beslissing onderweg nog niet gevallen, dan bepaalt deze klim over winst of verlies.

2. De gravelstrook

Het unieke gegeven van Dwars door het Hageland zijn uiteraard de tien gravelstroken, goed voor 41 km onverhard in totaliteit. Tijdens de finalelus krijgen de renners twee stroken voor de wielen: het Prinsenbos (1.800 meter) en de Demerdijk in Zichem (4.000 m). Het is voornamelijk die laatste strook - in de buurt van de Maagdentoren, bekend uit het boek en de film ‘De Witte van Sichem’ - die jaarlijks voor de nodige ravage zorgt in het peloton.

3. De Poggio van Diest

Vrijwel onmiddellijk na het onverhard van de Demerdijk krijgen de renners nog een obstakel voor de wielen: het Grasbos, bij de plaatselijke bevolking ook wel gekend als ‘de Poggio van Diest’. Een klim van een kilometer in twee trapjes, waardoor het gemiddeld stijgingspercentage halthoudt op slechts 5,1%. Voornamelijk de eerste helft is steil, met percentages tot 11,2%. Na 800 meter wacht de renners nog een vervelende uitloper met stroken tot 6%.(roro)

Dwars door het Hageland, zaterdag 11 juni, start in Aarschot om 11.10 uur, aankomst in Diest omstreeks 15.30 uur. Live in Sporza op Eén vanaf 13.30 uur.

Belangrijkste deelnemers: Tiller (Uno-X), De Lie, Campenaerts, Wellens, Vermeersch (Lotto Soudal), Lampaert, Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl), Claeys, Hermans, van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert), Allegaert, Vanbilsen, Walscheid (Cofidis), Vanmarcke, Van Asbroeck (Israel-Premier Tech), Ackermann-Gaviria (UAE-Emirates), Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise), Kielich, Merlier, Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Debusschere (B&B Hotels), Capiot, Swift (Arkéa-Samsic)Hulsmans (Elevate), Daniels (Geofco), Debaele, Willems (Minerva), Lemmens (Tarteletto), Nys (Baloise-Trek Lions), Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal)