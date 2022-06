KRC Genk gaat zaalvoetballen: Auto 5 Genk gaat voortaan als KRC Genk Futsal door het leven

ZVK Auto5 Genk is al enkele jaren een stabiele middenmoter in de Belgische tweede klasse van het futsal. Eentje met een goeie structuur, een knappe jeugdwerking en gezonde ambitie. Op dat vlak is de fusie met het grote KRC geen verrassing. “We zijn erg trots om vanaf vandaag deel uit te maken van de KRC Genk-community”, vertelt Lennard Hellings, voorzitter KRC Genk Futsal. “Met deze samenwerking zetten wij onze ambitie om op een structurele en positieve manier naar eerste nationale te stijgen kracht bij. Spelen onder de naam en het logo van KRC Genk zal ook onze jeugdwerking een boost geven waardoor wij als club kunnen groeien en talent kunnen ontwikkelen.”

De club mikt voor volgend seizoen op liefst vijftien jeugdploegen, gaande van U10 (provinciaal) tot U21 (nationaal). Dit jaar waren het er zes. Dit is dus meer dan een verdubbeling. Het is in eerste instantie niet zo dat elitespelers van Genk plots futsal gaan spelen. De futsaltak beschikt over eigen spelers, maar de grootse toekomstplannen krijgen nu wel onder de vlag - en in de kleuren - van KRC Genk verder vorm.

En wat was de drijfveer van KRC Genk om deze samenwerking aan te gaan? “KRC Genk staat als club én als merk voor topsport en talentontwikkeling”, licht algemeen directeur Erik Gerits toe. “Met dit dynamisch project in de snel evoluerende wereld van het zaalvoetbal breiden we ons speelveld opnieuw verder uit. We kijken ernaar uit om onze kennis en expertise ook in deze context toe te passen om zo, samen met het bestuur van de zaalvoetbalclub, mooie stappen te zetten richting de toekomst.”