Hasseltse fuifbeesten opgepast: politie waarschuwt voor het stelende ‘danserke’

De politie waarschuwt de mensen die dit weekend van plan zijn om in de Hasseltse binnenstad te gaan feesten. Deze week kwamen al vijf meldingen binnen over wat zij ‘het danserke’ noemen. Een jongeman kon gsm’s en portefeuilles stelen door met nietsvermoedende feestvierders te dansen.

Het uitgaansleven in Hasselt is bij deze gewaarschuwd. Een vooralsnog onbekende dief, wellicht een twintiger, sloeg deze week al minstens vijf keer toe op een manier die hem de bijnaam ‘het danserke’ opleverde. De man lijkt met je te willen dansen, maar zet op een gegeven moment een voet tussen de benen van zijn slachtoffer. Daardoor verliest deze persoon het evenwicht waardoor de dader nietsvermoedend kan toeslaan en vervolgens met de gsm of portefeuille aan de haal gaat.

De feiten deden zich allemaal voor in de Hasseltse binnenstad. De man handelt alleen, maar heeft soms wel een kompaan bij die hem vergezelt. Hij gaat de dansvloer van de cafés opzoeken of speurt naar beschonken mensen in de straat die op dat moment een luchtje aan het scheppen zijn. Hij viseert voornamelijk mannen. Vervolgens spreekt hij hen aan waarna hij een gesprek begint, en uit het niets met ze begint te dansen. Vervolgens slaat hij toe.

Het fenomeen van ‘het danserke’ is niet nieuw. Ook in andere uitgaansbuurten werden ze al met zulke praktijken geconfronteerd. De Hasseltse lokale politie Limburg Regio Hoofdstad voert het onderzoek naar de dader die momenteel bij hen actief is. Ze sluiten niet uit dat het aantal slachtoffers hoger ligt dan de vijf personen die zich bij hen gemeld hebben. Intussen vragen ze iedereen met feestplannen om extra op te letten.

Cafébazen letten op

“Het fenomeen van ‘t Danserke is ons voorlopig niet echt bekend”, zeggen zaakvoerders Kristof Grossi van Koestal en David Abeck van Kaffee Van Gogh, gelegen op het Kolonel Dusartplein . “Maar we zijn op onze hoede en hebben alle personeelsleden en ook onze securitymensen op de hoogte gebracht zodat ze extra uitkijken wanneer iemand zich verdacht gedraagt. En uiteraard kunnen klanten die zich onveilig zouden voelen door het vreemde gedrag van iemand dat ook meteen melden.”