Een brede lach met roodgestifte lippen die aan The Joker doet denken, vlijmscherpe tanden, lange armen en in allerlei flashy kleuren: dat is de Huggy Wuggy. Het wezen wil je pakken en je knuffelen tot je niet meer kan ademen. Niet het meest aaibare personage, en toch is het de nieuwste hype onder kinderen. Ouders verzoenen zich dus het best met het griezelwezen.