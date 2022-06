Ecuador mag naar het WK in Qatar: klacht van Chili ongegrond verklaard door FIFA

Ecuador mag gewoon deelnemen aan het WK voetbal in Qatar. Chili diende een klacht in tegen het land, maar die werd door de FIFA ongegrond verklaard.

De Chileense voetbalbond zei vorige maand dat het bewijs had dat de Ecuadoraan Byron Castillo in 1995 in het Colombiaanse Tumaco werd geboren en niet in 1998 in de Ecuadoraanse stad Genearal Villamil Playas, zoals vermeld staat zijn officiële documenten.

Castillo speelde in acht van de achttien kwalificatiewedstrijden van Ecuador, waarin ze veertien van hun 26 punten pakten. Als ze punten hadden verloren voor de wedstrijden waarin Castillo verscheen, hadden de Ecuadoranen hun ticket voor Qatar dus mislopen.

“Na analyse van de opmerkingen van alle betrokken partijen en overweging van alle elementen die zijn voorgelegd, heeft de tuchtcommissie van de FIFA besloten de procedure tegen de Ecuadoraanse voetbalbond te beëindigen”, staat in een verklaring van de wereldvoetbalbond. “Tegen de huidige beslissing kan nog beroep worden aangetekend bij het FIFA-beroepscomité.”

Ecuador is een van de vier Zuid-Amerikaanse teams die zich al hebben gekwalificeerd voor het WK. Brazilië, Argentinië en Uruguay zijn de drie andere. Peru speelt volgende week nog een play-off.