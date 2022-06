Wout van Aert gaat als leider slotweekend Dauphiné in, maar richt pijlen nu op kopman Roglic: “Al hoop ik dat ik geen water moet dragen”

Het was even link vandaag voor de leidersplaats van Wout van Aert. De Italiaan Andrea Bagioli reed bijna de hele koers lang virtueel in het geel, tot op de laatste beklimming van de dag, de Col de Cabre. Van Aert gaat daardoor als fiere leider het zware en beslissende slotweekend in, maar Roglic en Vingegaard zijn de kopmannen in het Franse hooggebergte.

Het plan van de Belgische leider voor de zesde etappe was duidelijk. “We wouden mijn leidersplaats in het klassement verdedigen, om nog een dag extra in het geel te kunnen rijden. We reden al een hele week op kop van het peloton, dus we wouden ook wat energie sparen vandaag. Maar het mocht niet zijn, na een snelle en hectische start met veel aanvallen. Andere teams lieten ons op kop rijden om de vlucht onder controle te houden want het waren sterke renners vooraan. Het team deed het heel goed. Ik vond het wel verrassend dat er nog enkele teams het gat probeerden te dichten op de vluchters, want ik was zeker dat we te laat gingen komen. Maar voor ons ging alles volgens plan vandaag.”

Van Aert gaf eerder al aan niet voor het klassement te willen gaan in het slotweekend, die taak is weggelegd voor kopmannen Roglic en Vingegaard. De Belgische kampioen zal dus in een knechtenrol kruipen. “Ik denk dat mijn klimmersbenen niet slecht zijn, in de aankomsten bergop deze week heb ik dat al getoond. Chris Harper en Christophe (Laporte, red.) hebben vandaag heel veel gegeven, maar in de bergen gaan we ook alle anderen nodig hebben om Primoz (Roglic, red.) en Jonas (Vingegaard, red.) te ondersteunen. Ik verwacht morgen een moeilijke start van de rit, dus we zullen klaar moeten zijn. Ik hoop wel dat er genoeg mensen van ons langs de kant van de weg zullen staan om drank aan te geven aan Primoz en Jonas, zodat ik dat niet moet doen”, lacht de tweevoudige ritwinnaar van deze Dauphiné.