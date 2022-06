Deze keer is het wel prijs: Jakub Mareczko is de snelste in ZLM Tour

Jakub Mareczko heeft de derde rit in de ZLM Tour gewonnen. De Italiaan van Alpecin-Fenix was de snelste in een massaspurt na een heuvelachtige etappe tussen het Noord-Limburgse Heythuysen en Buchten. Donderdag was Mareczko ook al de snelste, maar werd hij gediskwalificieerd en ging de zege naar Olav Kooij. De Nederlander van Jumbo-Visma blijft wel leider.