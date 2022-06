Hogere bergen, zwaardere concurrentie: waarom de Ronde van Zwitserland een grote uitdaging is voor Remco Evenepoel

Zondag start in Küsnacht - niet te verwarren met het Küssnacht waar in 1935 koningin Astrid verongelukte - de Ronde van Zwitserland. Niet met een proloog, wel met een pittige rit in lijn. Zoals de hele Ronde van Zwitserland pittig zal zijn: 21.000 hoogtemeters verdeeld over zeven ritten in lijn met twee aankomsten aan het eind van een heuse Alpencol. Om dan op zondag af te sluiten met een lange tijdrit. Remco Evenepoel zal weten wat gedaan de komende acht dagen.