VTM reageert op mislukt avontuur deelnemers ‘Paradijs zoekt personeel’: “Bijzonder jammer"

“Het is bijzonder jammer dat het avontuur van Thomas en Ileen in Zanzibar sneller eindigde dan voorzien”, zegt VTM-woordvoerder Tine Danschutter. “Na afloop van het programma zijn ze samen met de eigenaars van het resort vol enthousiasme begonnen aan hun hoofdstuk in Zanzibar. Helaas bleek de samenwerking na enkele maanden stroever te verlopen dan verwacht. Daarop besloten ze elk hun eigen weg te gaan. Dat is bijzonder jammer, maar met wat Thomas en Ileen in het programma hebben laten zien, zijn we ervan overtuigd dat ze alsnog hun droom zullen waarmaken.”

Thomas en Ileen wensten verder niet meer te reageren.

NC