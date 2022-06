Groene trui Hugo Page krijgt na discussie slag in het gezicht van Sebastian Molano in Dauphiné: “Hij is gek”

Opschudding in het Critérium du Dauphiné, waar de Colombiaan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) groenetruidrager Hugo Page (Intermarché Wanty Gobert) na een discussie een slag in het gezicht gaf. Links onderaan in onderstaand filmpje is het incident te zien.

“Dat doe je niet, hij is gek”, was Page na de etappe gedegouteerd over de actie van Molano. “Het is niet omdat ik twintig jaar ben dat hij zoiets moet doen. Op tien kilometer van de meet kwam hij me plots uitschelden, omdat ik volgens hem de weg afsneed. Maar dat was helemaal niet zo. Hij heeft zich niet eens geëxcuseerd.”