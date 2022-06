Gevecht tussen twee beren eindigt met dodelijke val van klif

Wandelaars in het Cantabrische Gebergte in de Spaanse autonome regio Castilië en León zien maandag een mannelijke bruine beer die een vrouwelijk exemplaar en haar welpje te lijf gaat. Het mannetje wil de jonge beer doden, de moeder verdedigt het welpje en zet de tegenaanval in. Maar plots vallen de twee volwassen dieren van de hoge klif. Het mannetje overleeft de val niet, het vrouwtje hinkt weg. Parkwachters vinden het gewonde dier en haar welpje twee dagen later in hun 15 meter diepe hol, en laten fruit en water achter zodat ze kunnen aansterken.

(pjv)