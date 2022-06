Thibaut De Smet wint goud bij beloften op WK duatlon korte afstand

Thibaut De Smet heeft vrijdag de wereldtitel bij de beloften (U23) veroverd op het WK duatlon korte afstand in het Roemeense Targu Mures. Bij de elite eindigde hij als vierde. Het volledige podium was Frans.

Na 10 km lopen, 40 km fietsen en 5 km lopen won Krilan Le Bihan in 1u40:32 voor landgenoten Benjamin Choquert (tweede op 19 seconden) en Maxime Hueber-Moosbrugger (derde op 38 seconden). De Smet was leider na het fietsen, maar verloor nog drie posities in de afsluitende loopproef. Hij eindigde op 54 seconden van de winnaar, maar was wel de beste belofte. Maandag won de 23-jarige De Smet nog goud (bij elite en beloften) in de cross duatlon.

Arnaud Dely, brons op het WK 2021, finishte als vijfde op 58 seconden. Ook Angelo Vandecasteele (negende) en Giani Vanden Broucke (tiende, en zilver bij de beloften) haalden de top tien.