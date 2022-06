Disciplinaire Raad van het Profvoetbal beslist: Beerschot speelt minstens twee wedstrijden achter gesloten deuren volgend seizoen

Eindelijk is er een uitspraak over de baldadigheden die de wedstrijd Union-Beerschot ontsierden. De Disciplinaire Raad (DRP) besliste vrijdag dat Beerschot vijf wedstrijden achter gesloten deuren moet spelen, waarvan twee speeldagen effectief (en drie onder voorbehoud).

Concreet betekent dit dat de eerste twee competitiewedstrijden van Beerschot in 1B zonder publiek zouden plaatsvinden. Dat is één effectieve speeldag minder dan wat het Bondsparket initieel had geëist.

De DRP is wel van oordeel dat in de gegeven omstandigheden geen bijkomende financiële sanctie inde vorm van een boete dient te worden opgelegd. Bij de eerste vordering werd er nog een boete van 10.000 euro gevraagd. Dat wil niet zeggen dat het dit incident niet in de portefeuille zal voelen. De Pro League legde de club eerde al een boete van 50.000 euro op.

Het Bondsparket noemde de feiten “zeer ernstig”. Ze tilden bijzonder zwaar aan het feit dat er “niet alleen sprake was van het gebruik van pyrotechnisch materiaal, maar ook van het gooien ervan op het veld en naar de supporters van R. Union St-Gilloise en de aanwezige stewards.” In het verslag werd ook gewag gemaakt dat er met een ketting van een kettingzaag gegooid werd én een baksteen. Ook de veldbestorming kon niet door de beugel.

Bij Beerschot bekijken ze momenteel nog alle opties en gaan ze het verdict in detail doornemen vooraleer verder te communiceren.

