Alison Van Uytvanck gaat strijdend onderuit tegen topreekshoofd Sabalenka op WTA Rosmalen

Alison Van Uytvanck (WTA 46) is er vrijdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/251.750 dollar).

In haar kwartfinale tegen Aryna Sabalenka (WTA 6), de voormalige dubbelpartner van Elise Mertens, bracht Van Uytvanck het Wit-Russische eerste reekshoofd wel in de problemen. Maar na 2 uur en 5 minuten moest Van Uytvanck zich toch gewonnen geven met 6-3, 3-6 en 7-6 (7/5). Van Uytvanck en Sabalenka stonden voor de derde keer tegenover elkaar, de Wit-Russin leidt nu met 2-1.

Donderdag versloeg Van Uytvanck in een Belgisch onderonsje achtste reekshoofd Elise Mertens (WTA 29) in twee sets met 6-2 en 6-3. Van Uytvanck begon goed aan het grasseizoen, zondag won ze het ITF-toernooi in Surbiton.

In de halve finales neemt Sabalenka het mogelijk op tegen Kirsten Flipkens (WTA 308). Dan moet onze landgenote later op de dag wel nog de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 42) uitschakelen. Flipkens schopte het in 2013 en 2018 tot in de finale op het gras van Rosmalen.