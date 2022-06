Maaseik

Een 49-jarige stomdronken man is donderdag even voor 22 uur in de technische ruimte van de sporthal gevonden. Hij had een bloedneus. De politie werd erbij gehaald. De man werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Daarna werd hij in de doorgangscel van de politie gestopt om te ontnuchteren. mm