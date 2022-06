50én Maaseik naar de abdij van Prüm en Bad Bertrich

"Met een zeer goede en humoristische gids bezochten we de abdijkerk Van Prüm", klinkt het bij de leden van 50én Maaseik. "Na de lunch en na een mooie rit door de Vulkaan Eifel arriveerden we met een stralende zon in Bad Bertrich, een gekend, fraai gelegen en goed onderhouden kuuroord. In de zon met een drankje en een stuk taart op een van de vele en royale terrassen deed ons goed. Een smakelijk diner op de terugweg maakte dat iedereen dik tevreden was en thuis waren we laat in de avond.

Van 20 tot en met 24 juni gaat de groep naar Schoorl, een gekende badplaats gelegen in de groene duinen aan de Noord Nederlandse kust. 14 juli volgt nog een dagje uit naar het Zuiderzee Museum in Enkhuizen en op 26 augustus viert 50én Maaseik haar 10-jarig bestaan in Hotel Oude-Eycke in Aldeneyck.

Meer info www.50enm.be