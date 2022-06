WZC De Bloemelingen zamelt handdoeken in voor VZOC

Heusden-Zolder

Afgelopen maanden zetten de dienst animatie-ergo van woonzorgcentrum De Bloemelingen een inzamelactie op poten ten voordele van het Vogel -en zoogdierenopvangcentrum Heusden-zolder. "We zamelden meer dan 300 oude handdoeken in", klinkt het. "Op dinsdag 7 juni brachten we die met enkele bewoners van de Rozengang langs in het centrum. Daar kregen we een korte rondleiding en onze bewoners genoten van het zien van de kleine dieren."