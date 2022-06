Rondreizende Fototentoonstelling Vlieg op de Muur strijkt neer in Genk

“Fotograferen is meer dan alleen maar spelen met licht, een goede foto vertelt een verhaal.” Met deze woorden opende John Reinhard, voorzitter van de Fotoclub Zonhoven Centrum vzw de door hen georganiseerde rondreizende fototentoonstelling in The Gallery in Genk.

Tijdens een druk bezochte vernissage konden de bezoekers niet alleen genieten van een verrassende fototentoonstelling, maar ook van een mooi muzikaal optreden door Claudia Guarraci (zang) en David Cavaliere (keyboards en zang). Hieraan voorafgaand gaf Claudia een mooie openingsspeech. Zij vertelde dat ze zelf graag met haar familie meegedaan heeft aan het project Vlieg op de Muur. Zij en haar familie hebben Italiaanse roots. Haar grootouders kwamen destijds naar België omdat de mannen in de mijnen gingen werken. Zij weet niet beter dan dat in haar woonomgeving altijd, Italiaanse, Turkse, Marokkaanse en andere nationaliteiten met elkaar woonden en op een plezierige manier met elkaar omgingen.

De fototentoonstelling Vlieg op de muur laat foto’s zien van vijftig gezinnen, elk met andere familiewortels. Zij tonen hen in hun dagelijkse omgeving, in hun werk, bezig met hun hobby’s of plezier makend met de rest van het gezin. De tentoonstelling Vlieg op de Muur is de hele maand juni gratis te bezichtigen op vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 14 tot 18 uur in The Gallery, Molenpoort 7, Genk. Er zijn altijd fotografen van de Fotoclub Zonhoven Centrum aanwezig voor een nadere toelichting en indien mogelijk zullen van tijd tot tijd ook vertegenwoordigers van de gefotografeerde gezinnen aanwezig zijn om hun verhaal met de bezoekers te delen. (Foto's: Fons Schoeters)

Meer informatie: www.vliegopdemuur.be