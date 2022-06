Unizo Bocholt maakt kennis met mobiliteit van morgen

Het elektrisch rijden is voor ondernemers meer een must, zeker als het gaat over fiscaliteit van bedrijfswagens. Daarom bracht Unizo Bocholt diverse bedrijven samen die daarover een boeiende toelichting konden geven. Samen met Beliën Automotive Group, Cyclis Bike Lease en Smartwheels kregen de aanwezigen een toelichting over het reilen en zeilen van het elektrisch rijden zowel fietsen als auto’s. Na het officiële gedeelte konden de ondernemers uitvoerig met verschillende modellen gaan testrijden. Achteraf volgde een lekkere receptie door De Luysmolen.