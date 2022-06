Werken aan de Stiemer schieten op

Bij hevige regenval stroomt er regelmatig afvalwater in de Stiemer die dan flink vervuild wordt. Het rioolwater loopt via de overstorten in de beek als de riolering te vol loopt. Dat komt omdat veel van die overstorten versleten zijn of onvoldoende aangepast. Daarom verbetert Aquafin over heel de Stiemervallei een vijfentwintigtal van deze overstortpunten. Dat neemt bijna een half jaar in beslag. Door deze ingreep zal de waterkwaliteit al een heel stuk verbeteren. Het vormt ook een belangrijke stap in de opwaardering van de Stiemervallei tot een blauwgroene levensader door de stad. Omdat de werkzaamheden verspreid zijn over de volledige lengte van de beek, zie je geen indrukwekkende werf. Maar als je door de vallei fietst of wandelt, merk je wel tientallen kleine afgebakende werkplekken waar de overstorten aangepast worden. Sinds mei werden er ook zo’n 75 nieuwe deksels geplaatst. Uiteraard is het opletten geblazen want zo’n werkplek kan gevaarlijk zijn als je erin tuimelt.