Einde van een tijdperk: Truienaar Tim Wellens na dit seizoen weg bij Lotto-Soudal

Het wordt wennen vanaf 2023. Na elf seizoenen zal Tim Wellens (31) in een andere outfit dan die van Lotto-Soudal in het peloton terug te vinden zijn. Het aflopende contract van de Truienaar zal niet verlengd worden omdat Wellens de voorkeur geeft aan een vertrek. Welke kleuren hij straks verdedigt, is nog geen uitgemaakte zaak, maar het UAE van Tadej Pogacar trekt nadrukkelijk aan zijn mouw.

De geruchten rond een nakende transfer van Tim Wellens gingen alsmaar luider klinken en één ding staat nu ook definitief vast. Lotto-Soudal gaat volgend jaar zonder één van zijn kopmannen verder. Daar schenkt CEO John Lelangue klare wijn over. “Tim verlaat ons aan het einde van het seizoen. Ik heb in Monaco een goed gesprek met hem gehad en daarin heeft hij te kennen gegeven dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Dat is in een goede sfeer en op een faire manier verlopen. Hij heeft het heel eerlijk zelf gezegd. Tim is heel tevreden bij ons, maar is van mening dat hij op een leeftijd gekomen is waarop hij eens andere lucht wil opsnuiven. Wij waren bereid te onderhandelen over een contractverlenging, maar begrijpen zijn keuze en zijn blij voor hem”, zegt Lelangue.

UAE of toch nog Ineos?

Welke richting Wellens nu uitgaat, ligt nog niet vast. UAE lijkt over de beste papieren te beschikken. Het team van Tourwinnaar Pogacar ziet in hem de ideale ancien voor het klassieke werk die ook in zwaardere rittenkoersen een rol kan spelen, al dan niet in functie van een kopman. UAE maakt er echt een erezaak van en ondernam al meerdere pogingen om Wellens in te lijven. Die hardnekkige interesse charmeerde de Truienaar. Daarnaast is ook Ineos Grenadiers een piste. Het Britse team kan nog wel een ervaren renner gebruiken die al het aanstormende jonge talent kan omringen in eendagswedstrijden. Wellens kan er als het ware de fakkel overnemen van Dylan van Baarle die richting Jumbo-Visma trekt.

Voor de rest van het huidige seizoen rekent Lotto-Soudal nog voluit op Wellens die zaterdag Dwars door het Hageland rijdt en ook start in de Ronde van België. De Limburger wordt ook in de Tourselectie verwacht. “Voor ons verandert er niets”, zegt Lelangue. “Tim gedraagt zich als een gentleman en wij hebben nog het volste vertrouwen in hem. Ik ben er zeker van dat dat omgekeerd ook zo is. Hij staat hoe dan ook op de longlist voor de Tour. Een valpartij of ziekte kan natuurlijk nog altijd roet in het eten gooien, maar het feit dat hij niet bijtekent, zal geen factor zijn in de beslissing of hij al dan niet in de Tour start. Tosh Van der Sande zat vorig jaar in een gelijkaardige situatie en hij heeft de Ronde van Frankrijk nog gereden. Dat is het bewijs dat we bij Lotto-Soudal zoiets niet laten doorwegen.”