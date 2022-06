Genk

De groep 50+ Genk Medioren en Senioren organiseerde een zopas Thaise namiddag in de Carré in Genk. De leden genoten er van een zevengangendiner. Iedereen was zeer tevreden en de bordjes met al dat lekkers zijn met veel smaak opgegeten. De 50-plussers hebben een nieuwe Thaise keuken leren kennen.