Neos Tongeren en Kortessem op bezoek in Straatsburg met Hilde Vautmans

"Tijdens dit tweedaags bezoek was een begeleide rondleiding voorzien in het Europees Parlement en kregen we een warme verwelkoming van mevrouw Vautmans", klinkt het bij de leden. "Zij gaf ons een gedetailleerd overzicht van haar gedreven werkzaamheden als Europarlementslid en daarna mochten we zelfs een Plenaire zitting bijwonen waar mevrouw Vautmans eveneens aan het woord kwam. Het was voor alle Neos-leden een indrukwekkende gebeurtenis."

"Aansluitend konden we genieten van de Gastronomische kwaliteiten van het Gurtlerhoft in het centrum van het charmante Straatsburg. Een overnachting met ontbijt was voorzien in Le Grand Hôtel en dit alles werd ons aangeboden (enkel mits een kleine tussenkomst van de leden) door mevrouw Vautmans. De tweede dag konden we vrij het centrum van Straatburg verkennen. Zelfs de zon was ons gunstig gezind, want bij ons vertrek terug naar België heeft de regen ons uitgewuifd."