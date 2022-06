Sint-Truidense Schaakclub viert 40-jarig bestaan

De Sint-Truidense Schaakclub, opgericht in 1980, vierde op zaterdag 21 mei met twee jaren vertraging haar 40-jarig bestaan in Taverne Haspengouw in Zepperen.

De 'e ras apoat' vriendenclub telt momenteel achttien leden en de voorzitter Bernard Bedert keek daarop tevreden terug in zijn speech. Er waren natuurlijk ook de nodige natjes en droogjes en met heel wat (schaak)anekdotes werd er gevierd tot in de late uurtjes.

Wil je ook schaken? Alle info via de voorzitter (0478/20.41.77) of kom vrijblijvend langs in het clublokaal in café De Bron Naamsesteenweg Sint-Truiden op vrijdagavond vanaf 20 uur