COLUMN De stadswatcher: Gedragen door de warme Hasseltse wind

Jan-Willem Smeyers schrijft een column over het dagdagelijkse leven in Hasselt.

Jaren geleden was er in Hasselt een bevlogen zangeres en zangcoach actief. Ze was helemaal begeesterd door de klank van de menselijke stem. Ze wilde zingen met haar hele lichaam, elk vezeltje trillend, elk spiertje precies genoeg gespannen of ontspannen. Zoals kunstenaars zoeken naar steeds meer tinten kleur om rijker en dieper te schilderen. Zo zocht zij naar een rijk palet aan klankkleur. Alle tinten die ze met haar stem kon laten klinken. Wat ze op haar zoektocht ontdekte, gaf ze door aan de kinderen uit haar zanggroep. Een kinderkoor.

Klinkt als iemand die je als stad niet kwijt wil, of niet? En toch voelde deze gepassioneerde muzikante zich in haar initiatieven niet gesteund in Hasselt. Ze trok weg naar andere oorden, waar ze wel kansen zou krijgen. Vroeger hoorde ik dit vaker. Mensen die zeiden dat Hasselaars in Hasselt altijd een streepje achter hadden. Dat je in Hasselt vooral tegengewerkt werd met je eigen initiatief. Dat je niet op sympathie of steun moest rekenen als je je nek uitstak boven het korenveld.

Vorig jaar stak ik, samen met een vriendin, mijn nek uit boven het korenveld van natuurgebied Tommelen. We organiseerden een artistieke wandeling: Tommelart. Natuur en cultuur in één wandeling. Dat is onze slogan. Mensen wandelen rondom Tommelen, een klein natuurgebied tussen de grote ring rond Hasselt, de E313 en de treinsporen. Onderweg komen ze vijf verschillende artiesten tegen die vanuit de inspiratie van deze plek, een korte act van tien minuten brengen. Wij kwamen laat met ons idee. Enkele maanden voor de geplande datum. Het was coronatijd. En we hadden geen ervaring. Toch voelden we veel steun, welwillendheid en gunfactor bij de dienst cultuur van stad Hasselt en bij andere Hasseltse partners. Dankzij die steun werd het een prachtige dag, met heel veel blije gezichten van publiek én artiesten. Zelfs de koeien in het gebied leken ons goedgezind.

Tijdens het laatste weekend van juni 2022 is er nu de tweede editie van Tommelart. Zondag richten de artiesten zich vooral op volwassenen. Zaterdag vooral op families. En op dinsdag komen de Hasseltse lagere scholen langs. Af en toe moet ik tegenwoordig een stadsgenoot bellen. “U schreef in voor Tommelart zaterdag 25 juni om 15.30 uur. Dat uur is volzet. Kan het voor u ook om 15.15 uur?” Soms kan dat. Soms ook niet. Maar wat ik wil vertellen: de Hasselaren die ik aan de lijn krijg, zijn zo vriendelijk en begripvol. En zo dankbaar dat we deze artistieke wandeling organiseren. Vaak bieden mensen spontaan hulp aan voor op de dag zelf.

Is er iets veranderd in Hasselt? Geven en krijgen we meer steun aan en van elkaar? Ik durf het hopen. Want als je kan kiezen tussen iemand omhoog helpen of iemand naar beneden duwen. Dat is toch snel beslist! Misschien waait er wel een nieuwe warme wind door ons Hasselt. Een wind recht uit het hart van vele positieve Hasselaren.

