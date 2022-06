Beer wordt nieuwe mascotte van Beringen

Stad Beringen werkt al enige tijd aan de realisatie van het label 'Kindvriendelijke Stad'. Zo keurde de gemeenteraad in mei nog de volgende fase voor de opmaak van het strategisch actieplan goed. “We willen in onze stad de rechten van het kind als basis gebruiken voor het beleid, daarom gaan we voor de volle 100 procent voor het behalen van het label”, leggen schepenen Jessie De Weyer en Ann-Sofie Vanoverstijns uit, die respectievelijk voor Jeugd, Participatiebeleid en Samenleven bevoegd zijn.

Afgelopen woensdag heeft het stadsbestuur, samen met heel wat kinderen en jongeren het portfolio ingediend bij de Vlaamse regering. “In dat portfolio tonen we aan dat we aan alle voorwaarden voldoen om als kindvriendelijke stad erkend te worden. Nu is het wachten tot september om het dossier voor de jury te mogen verdedigen, om dan in november hopelijk het label te behalen”, aldus schepen De Weyer.

Mascotte

Voor het behalen van dit label heeft de stad een traject van 1,5 jaar doorlopen met Bataljong. Er werden data-analyses en belevingsonderzoeken uitgevoerd, kinderen en jongeren werden bevraagd over 3 prioritaire thema’s. Er werd gepeild naar het welbehagen, veilige mobiliteit en hun participatie in het beleid. “We hebben zo heel wat waardevolle informatie verzameld en gaan aan de slag met de geformuleerde acties, of we het label nu behalen of niet! Dit omdat kindvriendelijkheid belangrijk is voor een toegankelijke en open samenleving”, vult schepen van Samenleven Ann-Sofie Vanoverstijns aan. Het schepencollege heeft daar ook de nodige budgetten voor vrijgemaakt.

De mascotte die werd ontwikkeld om de kind- en jeugdvriendelijke acties en projecten beter in de kijker te zetten is een leuke kers op de taart. “De inspiratie voor onze mascotte haalden we uit de tekeningen die de Beringse kinderen massaal instuurden na onze oproep”, zegt schepen Vanoverstijns. Dat resulteerde in twee ontwerpen waar de Beringse jeugd over mocht stemmen. “Er werden in totaal 2.420 stemmen uitgebracht, zo werd de beer onze nieuwe mascotte en was ‘Beresterk Beringen’ geboren”, besluit schepen De Weyer tevreden.