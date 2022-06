Dansstudio You Can Dance brengt dansers uit Aruba naar hier

Knaldrang, het huidige modewoord lijkt wel bedacht te zijn voor Dansstudio You Can Dance, die met haar vestigingen in Beringen en Diest bruist als nooit tevoren. Met haar jaarlijkse opvoeringen in het Casino van Beringen beëindigde Dansstudio You Can Dance het voorbije dansjaar. Honderden dansers en danseressen demonstreerden hun kunde in onder meer klassiek ballet, showballet, cheerleading en breakdance, in telkens andere kostuums vol glitter en glamour.

Na twee coronajaren gonst het weer van bedrijvigheid in de vier danszalen in Deurne-Diest en Beringen en een aantal groepen zitten nu al helemaal vol voor volgend schooljaar. Maar hét hoogtepunt van het jaar moet nog komen: directrice en choreografe Marijke is erin geslaagd om – in het kader van een Erasmus-uitwisseling – een dansschool uit Aruba naar hier te halen. Dertig danseressen uit de Caraïben komen tien dagen naar Deurne en Beringen om ons land te leren kennen, maar vooral ook om samen met You Can Dance te dansen. Het eindresultaat is dan te zien tijdens een gezamenlijk optreden in het Casino van Beringen op 2 augustus. Even later maken dertig You Can Dance-dansartiesten de omgekeerde beweging: ze verheugen zich nu al op de verre verplaatsing naar Aruba.

Alle info over de dansschool www.youcandance.be