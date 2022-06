Topscheidsrechter Björn Kuipers fluit wedstrijd bij Unizo Genk

Björn Kuipers is een Nederlandse oud-voetbalscheidsrechter. Vanaf 2005 tot en met 2021 floot hij in de Eredivisie. Van 2009 tot en met 2021 was hij actief binnen de hoogste klasse van de Europese voetbalbond. Op het EK van 2020, gespeeld in 2021, leidde hij de finale tussen Engeland en Italië. Hij speelde tussen de groten der aarde op het voetbalplein. Als franchisenemer van een Jumbo-supermarkt weet hij als geen ander wat het is om als team te scoren op hoog niveau. Die tips and tricks nam hij mee naar Genk.

Ook de genomineerden voor de Genker Ondernemer van het jaar werden bekendgemaakt. De bedrijven Raineri, GPS en Sanmax zullen strijden naar de award die in september zal worden uitgereikt. Na afloop konden de aanwezigen genieten van een leuke netwerkreceptie.