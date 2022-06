De genomineerden voor de Unizo Genker Ondernemer van het Jaar zijn bekend

Nieuw dit jaar is de uitreiking van een Genker Lifetime Achievement Award. Daarmee wil pUnizo Genk een ondernemer in de kijker zetten die heel zijn leven lang een prominente rol speelde in het Genks ondernemerslandschap. De laureaat wordt samen met de Genker Ondernemer bekend gemaakt in september 2022. Waarom deze award? Voorzitter van Unizo Genk, Luca Bruno licht toe: “Enerzijds willen we als organisatie van zelfstandige ondernemers het ondernemerschap in de kijker te zetten. A good example has twice the value of good advice. Anderzijds zijn we allemaal trots op Genk en willen we mensen belonen die een trotse ambassadeur zijn voor Genk en de Genkenaren.”

Wim Lenaers is voorzitter van het Award-comité en geeft wat meer uitleg bij de procedure: “Op basis van een longlist met honderden namen hebben we met de raad van bestuur van Unizo Genk drie kandidaten weerhouden. In de loop van de zomermaanden brengen we met een vakjury van Unizo-leden en externe specialisten een bezoek aan elk van de drie genomineerden. Zij krijgen dan de kans om zichzelf en hun business voor te stellen. Op basis van die voorstellingen beraadslaagt de jury en kiezen zijn één winnaar die zich een jaar lang de Unizo Genker Ondernemer van het Jaar mag noemen.”

De winnaar wordt bekendgemaakt in de maand september tijdens een Awardceremonie gecombineerd met een groots Genks ondernemersfeest. Deze drie namen dingen alvast mee naar de prijs voor de UNIZO Genker Ondernemer van het Jaar 2022: Gianfranco Raineri (Raineri), Kristof Lambie en Sanne Lambie (GPS) en Gwen Claes (Sanmax Projects).