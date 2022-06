Bloedstalen negatief: geen bewijs van needle spiking op ‘We R Young’ in Hasselt gevonden

© We R Young

Tijdens het festival ‘We R Young’ op 25 mei was paniek ontstaan naar aanleiding van mogelijke feiten van needle spiking. Deze feiten werden voort onderzocht. Zowel via politioneel onderzoek als via toxicologisch onderzoek. Hierbij werd niets aan het toeval overgelaten.

Bloedstalen

Het parket liet in totaal elf bloedstalen analyseren. Het gaat om grondige analyses waarbij niet alleen werd gezocht naar alcohol en gangbare geneesmiddelen en drugs, maar ook naar nieuwe designerdrugs en allerlei andere psychoactieve en toxische stoffen. Alle analyses bleken negatief. Van de elf personen bij wie een bloedstaal werd afgenomen, had slechts één iemand een letsel dat eventueel een prikletsel kon zijn. Ook dit bloedstaal bleek volledig negatief.

Ondanks doorgedreven toxicologisch onderzoek is dus geen bewijs gevonden dat er feiten van ‘needle spiking’ zouden zijn gepleegd op het festival ‘We R Young’. mm