Vermiste slang na zes maanden teruggevonden... in badkamer van buurman

Bewoners van de Mechelsestraat in Leuven zijn donderdagavond serieus geschrokken, toen ze in hun badkamer plots een slang zagen. De brandweer kwam ter plaatse om het dier te vangen.

“De slang werd gespot in een badkamer”, klinkt het bij de brandweer. “Maar toen we ter plaatse kwamen was hij op het eerste gezicht niet meer te zien. Na wat breekwerk aan het bad vonden we uitwerpselen, maar geen slang.” De brandweermannen gingen verder op zoek. Na het vrijmaken van de technische kokers bleek de slang zich te verplaatsen over de leidingen van het ene verdiep naar het andere. “Met behulp van een hondenvangstok kregen we de slang te pakken”, zeggen ze.

Na enig onderzoek werd de eigenaar van de slang gevonden. Wat bleek: het dier was al zes maanden verstoppertje aan het spelen. “De eigenaar was het dier zes maanden geleden al kwijtgespeeld. Hij had het terrarium intussen zelfs al weggedaan”, klinkt het bij de brandweer. Na een overnachting in de kazerne, werd de slang vrijdagochtend overgebracht naar het Natuurhulpcentrum Opglabbeek, aangezien de eigenaar zelf niet meer de juiste huisvesting voor het dier had. De slang verkeert in goede gezondheid.