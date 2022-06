Sergio Perez stuitert naar de snelste chrono in Bakoe, Max Verstappen rijdt derde tijd

Sergio Perez rijdt nog op een wolk na zijn zege in de straten van Monaco. Bovendien heeft de Mexicaan altijd sterk gepresteerd in Bakoe, waar hij vorig jaar won en het beste palmares kan voorleggen van alle F1-rijders. Ook in de eerste training was hij helemaal één met zijn Red Bull. Met een tijd van 1:45.476 was hij een tiende sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari.

Max Verstappen volgde op drie tienden en ging de tweede Ferrari, van Carlos Sainz, vooraf. De wereldkampioen maakte in zijn laatste ronde een spin in bocht 15, maar hield zijn auto daarbij uit de muren.

Mick Schumacher, toch al fel geplaagd met twee zware crashes dit seizoen, kon slechts drie rondjes afleggen door een technisch probleem aan zijn Haas-Ferrari.

Opvallend in de eerste sessie was het stuiteren, dat erger leek dan we de voorbije races hebben gezien. Bakoe heeft de langste rechte lijn in de F1: 2,2 kilometer over Neftchilar Avenue, waar de rest van het jaar auto’s, bussen en vrachtwagens over rijden. Daardoor is het wegdek hobbelig en gevoelig voor het bouncing-fenomeen. Bij Verstappen leek de achtervleugel enorm te klapperen op het rechte stuk. (mc)

Mick Schumacher. — © EPA-EFE